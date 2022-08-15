السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لمسربي فيديو جثة نيرة أشرف

المصدر: البيان

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قضت محكمة بمدينة المنصورة في مصر بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه ضد مسربي فيديو جثة نيرة أشرف.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الوطن فقد قضت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، أمس بحبس ممرضتين وشاب بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه على كل منهم، وسداد مبلغ 20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ وبراءة ممرضة ثالثة من التهم المنسوبة اليها ومصادرة جميع المضبوطات وذلك في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«فيديو المشرحة» وذلك لتصوير جثة الطالبة نيرة أشرف، عند وصولها إلي مستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاقبت المحكمة كلا من: «منى ال.»، و«أنوار م.» ممرضتين بمستشفى المنصورة التخصصي، و«أندرو م.» بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنية و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ، وببراءة «منى ع.»، ممرضة من التهم المنسوبة إليها مع مصادرة كافة المضبوطات.

قضت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس ممرضتين وشاب بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه علي كل منهم، وسداد مبلغ 20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ وبراءة ممرضة ثالثة من التهم المنسوبة اليها ومصادرة جميع المضبوطات وذلك في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«فيديو المشرحة» وذلك لتصوير جثة الطالبة نيرة أشرف، عند وصولها إلي مستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي، رئيس الدائرة الأولى، بعضوية المستشار محمد أبو دنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.

الحبس والغرامة على مسربي فيديو نيرة أشرف

وعاقبت المحكمة كلا من: «منى ال.»، و«أنوار م.» ممرضتين بمستشفى المنصورة التخصصي، و«أندرو م.» بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنية و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ، وببراءة «منى ع.»، ممرضة من التهم المنسوبة إليها مع مصادرة كافة المضبوطات.

إحالة المتهمين بتسريب فيديو نيرة أشرف للمحاكمة

وكان النيابة المصرية أحالت 3 ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها أمام بوابة توشكي في جامعة المنصورة وذلك يوم الاثنين الموافق 20 يونيو.

وأصدرت النيابة العامة بيانا خاص بالواقعة اكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.

يذكر أن المتهم بقتل نيرة أشرف قد صدر ضده حكم محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بعد اتهام بالقتل العمد.