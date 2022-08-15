مفاجأة جديدة حول قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

المصدر: البيان

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في مفاجأة جديدة حول قضية قتل الإعلامية شيماء جمال قرر محامي المستشار أيمن حجاج، ترك قضية الدفاع عن القاضي المتهم بقتل زوجته.

وأوضح المحامي عمر هريدي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك"، أنه قرر ترك فريق الدفاع عن المتهم بعد اطلاعه على ملف القضية المتهم فيها نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك.

وأتي تنحي المحامي عن الدفاع في القضية تزامنا مع قرار محكمة الجنايات المصرية، بتأجيل محاكمة أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار إلى جلسة 15 أغسطس الجاري، لورود تقرير الطب النفسي والشرعي.



وكان المتهم الأول أيمن عبد التواب حجاج قد اعترف في الجلسة الأولى أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، بقتل الإعلامية شيماء جمال، ولكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى صديقه حسين الغرابلي الاشتراك في القتل من الأساس.

وسبق أن أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.