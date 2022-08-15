البادئ أظلم.. طفلة تقتل أفعى سامة بأسنانها بعد أن لدغتها

المصدر: البيان

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واحدة بواحدة والبادئ أظلم، من أقدم الشرائع والسنن التي اتفقت عليها الإنسانية، ويطبقها الإنسان فطرة، ففي واقعة غريبة شهدتها محافظة بينكل التركية، قتلت طفلة تبلغ من العمر عامين أفعى سامة بأسنانها، انتقاماً منها.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، كانت الطفلة تلهو في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها، عندما بدأت بالصراخ بصوت عال بسبب لدغة أفعى، واستجاب الجيران لصراخ الطفلة لكنهم وقفوا مشدوهين للمنظر الذي رأوه، حيث وجدوا أفعى سامة طولها نصف متر في فم الطفلة.

وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى بعضة قوية من أسنانها، بعد أن لدغتها في شفتها.

وذكرت الصحيفة أن الجيران قدموا الإسعافات الأولية قبل أن يهرعوا بها إلى المستشفى، حيث تم وضعها تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، مؤكدة أنها في صحة جيدة، حسب "روسيا اليوم".

ونقلت الصحيفة عن محمد إركان والد الطفلة قوله إنه كان في العمل عندما تعرضت ابنته للدغة الأفعى، وأن الله حفظها.

وأضاف: "أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل".