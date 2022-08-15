السعودية.. النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار عشوائياً

المصدر: البيان

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أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض على شخص قام بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر؛ في إحدى محافظات منطقة الرياض.. بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك استناداً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1-1-1442هـ، وفقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، حسب صحيفة "سبق".

وشدد المصدر على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأبان المصدر على أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.