امرأة تثير فزع ركاب طائرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أحدثت امرأة حالة من الرعب لدى ركاب طائرة بعيد إقلاعها من جزيرة قبرص، وذلك بإعلانها أنها تحمل متفجرات في ملابسها. وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، التي أوردت النبأ، أمس، إن الحادثة وقعت الخميس الماضي، بعدما أقلعت طائرة تابعة لشركة «جيت 2»، البريطانية، من لارنكا القبرصية إلى مانشستر البريطانية. وبدأت القصة، بعيد إقلاع الطائرة بقليل، عندما وقفت امرأة في ممر الطائرة وزعمت أنها تحمل متفجرات بحوزتها، وحاولت اقتحام قمرة القيادة مرتين. وسألت المرأة أطفالها الذين كانوا معها إذا كانوا مستعدين للموت.

وكان على متن الطائرة فيليب أوبراين، ومعه 6 من أفراد أسرته، بينهم أطفاله الثلاثة وزوجته. وقال فيليب للصحيفة إنه غافل المرأة وتقدم صوبها عندما اقتربت من قمرة القيادة محاولة اقتحامها للمرة الثانية، وطرحها على أرضية الطائرة وسيطر عليها. وعندها نفذ الطيار هبوطاً اضطرارياً في مطار باريس.