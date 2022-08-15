بكتيريا مرشحة للعيش في غبار المريخ

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الأحياء الأوروبيون أن البكتيريا الزرقاء من أسرة «أنابينا» يمكن أن تبقى على قيد الحياة داخل حبيبات الغبار في تربة الكوكب الأحمر، وفق ما نقلت وكالة «تاس».أعلن ذلك الخميس المكتب الصحافي لمركز تكنولوجيات الفضاء التطبيقية والجاذبية الصغرى.

وقام العلماء بمحاكاة ظروف تربة المريخ، وذلك لتتبع كيفية تأثيرها على سرعة تكاثر البكتيريا التابعة لأسرة «أنابينا»، وأكدت الدراسة قدرتها على البقاء والتكاثر مع شرط وجود حبيبات الغبار في الطبقات القريبة من سطح المريخ.