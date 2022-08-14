الحظ يبتسم لشاب مرتين ويفوز بـ 100 ألف دولار

المصدر: البيان

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ابتسم الحظ لشاب أمريكي في يوم احتفاله بذكرى زواجه الثاني حيث فاز بجائزة يانصيب تبلغ 100 ألف دولار وأصبحت الفرحة فرحتين.

وكان الرجل المحظوظ يحتفل هو وزوجته بعيد زواجهما على الشاطئ، في ولاية كارولينا حيث اشترى كينيث سميث، 33 عامًا، من جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، تذكرة يانصيب قابلة للخدش من محطة وقود في كالاباش، وقال إنه ذهب إلى هذا المتجر المحدد

واشترى تذكرة يانصيب بناءً على توصية أحد الأصدقاء وقد حالفه الحظ بالفوز بالجائزة الكبرى.

وقال سميث في بيان - وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" - "لم نكن لنتعرف على الأمر لولا وجوده"، وسميث، عامل عقارات، كان في منطقة كالاباش مع زوجته، برفقة بعض أصدقائهم وأفراد عائلاتهم للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لزواجهما، وبعد أن فاز سميث بجائزة 100000 دولار، أخبر NC Education Lottery أنه أخذ الجميع لتناول الإفطار، وقال سميث: "لطالما تخيلت الفوز بجائزة كبيرة في اليانصيب" وفق صحيفة أخبار اليوم.

وأوضح إلى أنه تم إجراء تحسينات على المنزل، وبناء سياج في ساحة الكلب الألماني ستيلا البالغ من العمر 9 أسابيع.