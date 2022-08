انفجار نيزك يحلق في السماء يحدث دوياً مرعباً

ت + ت - الحجم الطبيعي

سمع سكان ولاية يوتا الأمريكية دوي انفجار نيزك مرعب سجلته خدمة الأرصاد الجوية في سولت ليك ستي، عاصمة الولاية.

وبوثق مقطع فيديو ما بدا أنه نيزك يحلق في سماء ولاية يوتا الأميركية، محدثاً صوتاً مفزعاً، مما دفع حاكم الولاية لطمأنة السكان الذين انتابهم القلق.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، أن سكاناً في شمالي ولاية يوتا سمعوا صوت دوي كبير صباح السبت، بالتزامن مع وقت تصوير النيزك. وجرى الإبلاغ عن سماع الانفجار نفسه في ولاية أيداهو المجاورة. ويظهر شريط فيديو قصير النيزك وهو يمر في سماء الولاية قرب قمم الجبال وفق سكاي نيوز.

وقالت وندي ميلينغ، وهي من سكان مدينة ساوث سالت لاك في يوتا، إنها كانت خارجة للتو من منزلها عندما سمعت الدوي القوي، الذي تبعته لحظات من الهدير.

وأضافت أن الصوت يشبه صوت الدوي الذي يخلفه اختراق حاجز الصوت الذي سمعته في الماضي، وتلاه صوت رعد منخفض لنحو 4 ثوان.

ودخل على الخط، حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، الذي أكد في تغريدة عبر "تويتر" أن صوت الدوي لا صلة له بأي نشاط زلزالي أو أي منشآت عسكرية.

Boom video. My money is on high altitude meteor that blew up when it hit the atmosphere. pic.twitter.com/2LmOGkpMXf