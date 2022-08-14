بشرى جديدة للمعتمرين.. السماح باصطحاب الأطفال أقل من 5 أعوام دون تصريح

المصدر: دبي - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

في بشرى جديدة للمعتمرين أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح باصطحاب الأطفال أقل من 5 أعوام دون تصريح.

وكشفت الوزارة إنه يسمح للأطفال بكافة الأعمار بدخول الحرم المكي مع ذويهم المعتمرين.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر :" يُسمح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم، والتأكد من حجز التصريح المناسب للأطفال فوق 5 سنوات عبر تطبيق «اعتمرنا» في حال الرغبة باصطحابهم.

وأضافت: أما الأطفال أقل من 5 سنوات فبإمكان ذويهم المعتمرين اصطحابهم معهم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت انها أتاحت بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.

كما أتاحت الوزارة تأدية العمرة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنجن وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتتيح منصة «مقام»، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط:

https://maqam.gds.haj.gov.sa/.

فيما تُقدم منصة «روح السعودية» تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني:

https://www.visitsaudi.com/ar.

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن «الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الشنغن»، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق «اعتمرنا» في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

ويُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور.