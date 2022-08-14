فيديو.. شاب شجاع ينقذ طفلة من غرق محتوم

المصدر: البيان

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الشجاعة فعل إنساني محض، يتعلق بتسجيل المواقف وصنع البطولات، ففي موقف بطولي هرع شاب صيني لإنقاذ طفلة من الغرق في نهر جارف شرقي الصين، في لقطة وثقها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو انزلاق طفلة صغيرة في نهر هدار، في حين وقفت أمها تنادي في ما يبدو أنه طلب للنجدة، قبل أن يقفز الشاب الذي لمح ما حصل لينقذها من الغرق، قبل أن يجرفها النهر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال موقع "ناو ذس" إن "البطل" يدعى جاو ياتشون، وهو معلم في مدرسة إعدادية، تصادف وجوده قرب النهر عندما حصلت الواقعة.