إحباط عملية بيع أب لابنه مقابل 5 آلاف دولار

المصدر: البيان

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أحبطت وزارة الداخلية العراقية اليوم "السبت"، عملية بيع طفل من قبل ذويه بـ5 آلاف دولار في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن معلومات استخبارية دقيقة مكنت الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الأب الذي عرض ابنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة أن الأب ادعى قبل المجيء به إلى بغداد أن الطفل ليس ابنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 آلاف دولار.

وأوضح البيان أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود وتم تدوين أقواله وإيداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال.