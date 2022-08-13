بالفيديو.. "العسل المجنون" يدخل دباً في حالة "هلوسة"

المصدر: البيان

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رصد فيديو مشاهد لدب صغير دخل في حالة من الهلوسة بعد أن تناول نوعاً من العسل في غابات تركيا يطلق عليه اسم "العسل المجنون".

وقالت السلطات المحلية إن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتم العثور على الدب الصغير وهو في حالة هلوسة غريبة، واستمر في هذه الحالة عندما تم وضعه في شاحنة صغيرة، الخميس الماضي، وفق سكاي نيوز عربية.

ولاقى فيديو الدب "المهلوس" تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحكها تصرفات الدب تحت تأثير "العسل المجنون".

ويُعتقد أن الدب دخل حالة الهلوسة بعد تناول كمية زائدة من "العسل المجنون"، وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات مهلوسة.

ويسبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة، قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.