الفراشة الذهبية .. أجمل فراشة في العالم تظهر في الصين

المصدر: البيان

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ظهرت الفراشة الذهبية المعروفة بـ"أجمل فراشة في العالم" لأول مرة في غابات شنونغجيا بمقاطعة هوبي بالصين.

وتعتبر الفراشة الذهبية واحدة من أكثر الفراشات زينة، وهي نوع مسجل حديثا في منطقة شينونغجيا.

وقال وو قانغ الأستاذ المشارك في كلية علوم وتكنولوجيا النبات بجامعة هواتشونغ الزراعية، الذي اكتشف الفراشة، إنه تم تدمير البيئة المعيشية للفراشة الذهبية (Troides aeacus) بشكل مستمر نظرا لتوسع الأنشطة البشرية، مما تسبب في مواجهة خطر الانقراض.

وتعتبر آثار الأنشطة البشرية القليلة والبيئة الطبيعية الجيدة في منطقة غابات شنونغجيا عاملا مهما لاكتشاف الفراشة الذهبية.