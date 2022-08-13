صعقته الكهرباء فاستغاث بأشقائه الثلاثة فكانت الكارثة

المصدر: البيان

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توفي أربعة أشقاء مصريين بطريقة مأساوية أثناء ري أراضيهم بسبب سقوط سلك كهربائي في المياه.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف المصرية فقد لقي أربعة أشقاء مصرعهم صعقا بالكهرباء بعزبة الزقمي باطسا في محافظة الفيوم المصرية، إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال قيامهم بري أرضهم الزراعية.

وسقط سلك الكهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحدهم وعندما صعقه التيار الكهربائي استغاث بأشقائه فأسرعوا إليه لإنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء".

وتم نقل الجثث إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت الصحف المصرية أن الأشقاء الأربعة هم: “سيد راغب سالم 60 عاما، ومحمد راغب سالم 45 عاماً، ورمضان راغب سالم 48 عاما، وجودة راغب سالم 38 عاما”.