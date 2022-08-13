بدء موسم تجفيف المحاصيل الزراعية في قرية "هوانغ لينغ" الصينية

المصدر: البيان

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بدأ سكان قرية هوانغ لينغ التابعة لمقاطعة جيانغشي بالصين، مؤخرا، تجفيف المحاصيل الزراعية، حيث يقومون بملء ألواح الخيزران بالفلفل الأحمر الطازج والذرة والأقحوان والقرع وغيرها من المحاصيل، ويضعونها فوق الأسقف والرفوف لتجف.

ويعد مشهد أطباق المحاصيل المجففة ومختلفة الألوان أحد المشاهد المميزة التي اشتهرت بها القرية في عموم الصين.

وبنيت قرية هوانغ لينغ في عصر أسرة مينغ، وتحتوي على ما يزيد على مئة منزل تاريخي قديم، بنيت جميعها على الجبل بشكل متدرج، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.