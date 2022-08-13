العثور على أجمل فراشة بالعالم لأول مرة في شنونغجيا الصينية

المصدر: البيان

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وُجدت الفراشة الاستوائية الذهبية Troides aeacus المعروفة بـ "أجمل فراشة"، لأول مرة في غابات شنونغجيا بمقاطعة هوبي الصينية في الآونة الأخيرة.

وتعتبر الفراشة Troides aeacus المعترف بها دولياً واحدة من أكثر فراشات الزينة، وهي نوع مسجل حديثاً في منطقة شينونغجيا، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ووفقًا لما ذكره وو قانغ، الأستاذ المشارك في كلية علوم وتكنولوجيا النبات بجامعة هواتشونغ الزراعية، الذي اكتشف الفراشة، فقد تم تدمير البيئة المعيشية للفراشة Troides aeacus بشكل مستمر نظراً لتوسع الأنشطة البشرية، مما تسبب في مواجهتها خطر الانقراض.

وتعتبر آثار الأنشطة البشرية القليلة والبيئة الطبيعية الجيدة في منطقة غابات شنونغجيا عاملا مهما لاكتشاف الفراشة Troides aeacus.