متعة للعين.. جواناكوس في باتاغونيا (فيديو)

المصدر: البيان

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الجمل جواناكوس، الذي لم يتم تدجينه حتى الآن، على عكس اللاما والألبكة، يعيش بشكل رئيسي في باتاغونيا في الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية، والتي تحكمها الأرجنتين وتشيلي، ويتجول في المرتفعات.

يُستهدف هذا النوع من الجمال لفرائه، الذي ينتج أليافًا طبيعية فريدة من نوعها، وهي من بين أغلى الأنواع وأكثرها ندرة في العالم.

ويتم الحفاظ على جمال الجواناكوس الآن في عدد قليل من المتنزهات الوطنية.

لا يعتبر هذا الحيوان من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد تم إدراجه في فئة "الأقل قلقًا" على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وفق ناشيونال جيوغرافيك.