سجادة الزهور تعود إلى "غراند بالاس" ببروكسل.. فيديو

المصدر: البيان

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عادت سجادة الزهور في القصر الكبير أو غراند بالاس Grand Place في بروكسل بعد غياب دام أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

صنع السجادة هذا العام نحو مئة من المتطوعين، نصفهم قدموا بشكل خاص من المكسيك وإسبانيا وإيطاليا واليابان، وفق "يورونيوز".

تضم سجادة الزهور للعام 2022 ما يقرب من 400 ألف زهرة، كذلك لم تُوضع كل الأزهار مباشرة على الأرض ولكن تم وضعها في أوان، ليسمح هذا بالسقي الجزئي.