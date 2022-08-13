انتحار الأسماك في نهر أودر

المصدر: دبي - البيان

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قالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية إن مادة شديدة السمية عُثر عليها في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك.وقالت الوزارة يوم الخميس إن تحليلاً لمياه النهر أظهر أدلة على وجود «مواد كيماوية اصطناعية يُحتمل جداً أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات»، مضيفة أنه لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر. ووفقاً للإذاعة المحلية «آر.بي.بي»، فقد وجد المختبر مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه. غير أن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسوا فداكا قال إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد.