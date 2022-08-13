لسعات «الأشواك» تقلق الشواطئ في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر خفر السواحل، في المملكة المتحدة، تحذيراً عاجلاً للسلامة، وسط تقارير متعددة عن تعرض مرتادي الشواطئ للسع سمكة صغيرة في شمال ولاية ويلز.

وبحسب «ديلي ميل»، فعلى أحد شواطئ مقاطعة جوينيد، داس 11 شخصاً على سمكة، تسبب أشواكها ألماً مبرحاً، قيل إنه أسوأ من ألم الولادة.كما أبلغ بعض من مرتادي الشواطئ في شبه جزيرة لاين عن تعرضهم للسعات.

وقال خفر السواحل في أنغليسي إن التقارير «لا تدعو للقلق»، لكنه نصح زوار الشاطئ بارتداء نوع خاص من الأحذية.

والأسماك صغيرة الحجم، يبلغ طولها حوالي 8 سنتيمترات، لكن الدوس عليها يتسبب بألم شديد، وعادة ما توجد على حافة الماء عند انخفاض المد، وتدفن نفسها تحت الرمال مباشرة، تاركة أشواك ظهر بارزة.