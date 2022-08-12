توربينات للطقس القاسي تولد الكهرباء بغض النظر عن اتجاه الرياح.. فيديو

المصدر: البيان

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طورت IceWind توربينات الرياح المصممة لتحمل الظروف الجوية القاسية!

ولقد تم تصميم هذه توربينات ليتم تثبيتها في الأماكن النائية على كوكبنا.

الرياح العاتية ودرجات الحرارة أقصى الشمال بيئة قاسية للغاية بالنسبة للمنشآت.

هذه الظواهر الجوية القاسية تحد بشكل كبير من تطور توربينات الرياح في هذه المناطق، لهذا السبب قررت IceWind تطوير توربينات قادرة على تحمل هذه الظروف.

تتميز هذه التوربينات بمحور دوران رأسي، وليس أفقيًا، وكون هذه التكنولوجيا ليست جديدة، فإن IceWind قامت بتكييفها لتحمل المناخ القاسي، بحيث يمكنها تحمل سرعات رياح تصل إلى 216 كم / ساعة!

ونظرًا لأن الدوران مبني حول محور عمودي، فإن توربينات الرياح هذه "تولد" الكهرباء بغض النظر عن اتجاه الرياح، بحسب موقع "futura.sciences".

توربينات للطقس القاسي تولد الكهرباء بغض النظر عن اتجاه الرياح.. فيديوhttps://t.co/SmLUT4oRnR#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GAFXYkQkLW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 12, 2022