وظيفة في شركة أمريكية تتطلب نوماً عميقاً

المصدر: دبي ــ البيان

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حالات فريدة من نوعها تحدث في عالم البحث عن مرشحين مناسبين لوظائف شاغرة في شركات عالمية، وهذا ينطبق تماماً على شركة «كاسبير» الأمريكية للمراتب، التي تبحث عن أشخاص يتمتعون «بقدرة استثنائية على النوم العميق»، ولا مانع لديهم من استعراض قدرتهم تلك في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض مزايا المراتب التي ينتجونها، وقدرتها على بعث الإحساس بالنوم العميق لساعات، حسب «سكاي نيوز».

فالمرشح للوظيفة يجب أن يتمتع بقدرة استثنائية على النوم في كل الظروف، والاستعداد للتواجد أمام الكاميرا، والشغف بالمشاركة، والتحدث عن كل التجربة من خلال صفحات الشركة على «السوشيال ميديا».

وتفضل الشركة أن يكون المرشح من سكان نيويورك، ويجب أن يكون عمره 18 عاماً أو أكثر، وفقما نقلت صحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية. ونشرت «كاسبير» إعلان الوظيفة على «تويتر»، حيث علّق أحد المستخدمين قائلاً: «أحتاج إلى هذه الوظيفة، فأنا أنام كل يوم ما يقرب من 18 - 19 ساعة».