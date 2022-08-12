صياح ديك أكثر من 200 مرة يومياً لنيل إعجاب الدجاجات يقوده إلى القضاء

المصدر: البيان

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رفعت أسرة ألمانية دعوى قضائية بسبب انزعاجها من صياح ديك في منطقة للاستجمام في ولاية شمال الراين- فيستفاليا الألمانية، بحسب تلفزيون RTL الألماني.

وحسب الجيران يصيح الديك أكثر من 200 مرة في اليوم ليحوز على إعجاب الدجاجات في الحديقة الواقعة في باد زارتوفلن التي تعد منطقة للاستشفاء.

وقال الزوجان اللذان يعيشان بجوار الديك الصاخب: "لم يعد بإمكاننا استخدام الحديقة وفتح النوافذ. لا يبدو أن صياح الديك يزعج صاحبه. لمدة ثلاث سنوات، كان علينا تحمل صوت الديك".

ولكن يبدو أنهما لم يعودا قادرين على تحمل الوضع، فقررا التوجه للقضاء، وفق قناة "دي دبليو" الألمانية.

وقام الرجل البالغ من العمر 77 عاماً وزوجته ذات 76 عاماً بإعداد سجل يومي لصياح الديك: "يبدأ الصياح من لحظة خروجه من الخم في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر بالصياح على مدار اليوم وبمعدل بين 100 إلى 200 مرة.

يقول الزوج فريدريش فيلهلم في مقابلة مع RTL: "إنه أمر لا يطاق"، وتعقب زوجته يوتا: "من الصعب تسمية ذلك تعذيباً، لكنني أشعر ببعض الشيء من ذلك". وحسب الزوجين، فشلت كل محاولات إقناع صاحب الديك بالتخلي عنه.

وهذه القضية ليست فريدة في ألمانيا؛ إذ سبق ورفعت عدة دعاوى بهذا الشأن. ووصل الأمر بأحدهم في مدينة بوخوم إلى أخذ الديك لينام معه في غرفة نومه لتجنب المشاكل مع الجيران.

وفي إحدى مقاطعات ولاية بادن-فورتمبورغ تجرى مسابقات لاختيار أعلى الديكة صياحاً.