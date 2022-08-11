أول فتاة سعودية تعمل في تلميع السيارات (فيديو)

المصدر: البيان

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هدفها تثقيف المرأة بكل شيء عن السيارة وكل قطعة بها، مرجحة عدم وجود فتيات للعمل بمركز تلميع السيارات رغم محاولتها استقطاب فتيات للعمل بهذا المجال.

ندى حمبظاظة، هي أول سيدة سعودية حاصلة على لقب مستشارة سيارات وأول سعودية تعمل في تلميع السيارت،وأول رئيس نادي سيارات مختص بالسيدات، وصاحبة أول برنامج توعوي للسيدات حول ميكانيكا السيارات"لتقودي بأمان".

وقالت ندى حمبظاظة لبرنامج "صباح السعودية" على التلفزيون السعودي، كان شغفها بالسيارات منذ طفولتها، فقد كانت تفضل شراء ألعاب السيارات على العرائس، ودفعها فضولها إلى التعلم من صاحب ورشة سيارات تحت منزلهم، مضيفةً بأنها حصلت على رخصة القيادة في عمر 17 عاماً حينما كانت تعيش خارج السعودية.

وشاركت ندى في سباق الراليات، وكانت من أوائل المشاركات في رالي "جميل للسيدات" وواجهت صعوبات في هذة التجربة حتى فكرت بالانسحاب، لكن بفضل دعم أهلها وزوجيها أكملت وحصلت على المركز الأول في تصنيف فئة PR.