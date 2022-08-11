أم تقتل ابنتها بسبب خلافات أسرية

المصدر: البيان

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قتلت فتاة عشرينية بطعنات سكين، على يد والدتها إثر خلافات أسرية بينهما.

وبحسب موقع "القاهرة 24" تم نقل الفتاة إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت جهات المختصة بالجيزة في مصر التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بعثور الأهالي على جثة فتاة بها عدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم في الواقعة هي والدة المجني عليها، إثر خلافات أسرية بينهما، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية.