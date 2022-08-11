وفاة 11 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان

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توفي 11 شخصاً في حادث تصادم مروع بين "تريلا "و"ميكروباص" في مصر على طريق أسوان الزراعي أمام قرية الجعافرة وأصيب شخصان آخران.

وتم نقل الضحايا إلى مشرحة كوم أمبو ودراو ومشرحة أسوان.

وكشفت "بوابة الأهرام" أن الوفيات الذين تم التعرف عليهم في هذا الحادث هم "رهوة على حسين تبلغ من العمر 25 عاما، ووالدها على حسين 55 عامًا، ورجب عبد الفراج نور 35 عامًا، وصباح مبارك على 55 عاما، وتم إيداعهم في مشرحتي أسوان وكوم أمبو".

ولا يزال العمل جاريا للتعرف "على باقي ضحايا الحادث بواسطة ذويهم داخل المشرحتين، وتحت إشراف رؤساء مباحث مراكز شرطة دراو وكوم أمبو وأسوان".