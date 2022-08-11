القطار المغناطيسي الصيني يجتاز الاختبارات النهائية

المصدر: البيان

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اجتازت أول سكة حديد مغناطيسية معلّقة في الصين الاختبار في 9 أغسطس الجاري، ودخلت حيز الاستخدام في محافظة شينغو بمقاطعة جيانغشي.

وقد صممت هذه السكة وفقا لمعايير صديقة للبيئة وتعتمد أنظمة ذكية وآمنة وموفرة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ونجح فريق البحث والتطوير في التغلب على عدد من المشكلات الفنية وطبق تقنية التعليق المغناطيسي الدائم لتصنيع مركبات هوائية.

يبلغ طول خط اختبار السكة المغناطيسية 800 متر، وتبلغ سرعة التشغيل القصوى 80 كيلومترا في الساعة.