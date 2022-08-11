عرض بهلواني لسمك شفنين الطائر.. فيديو

المصدر: البيان

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تنساب أعداد ضخمة من سمك شفنين الطائر (mobula) عبر المحيط على طول الجانب الشرقي من باها كاليفورنيا المكسيكية.

تأتي هذه الأعداد الضخمة إلى المنطقة بين مايو وأغسطس للتزاوج والتكاثر والتغذية على وفرة العوالق، بحسب "natgeoyourshot".

وتملأ الأعداد الضخمة من أسماك Mobula Munkiana، والمعروفة باسم Munk’s Devil Rays أو باسم Mobula Rays، مياه بحر كورتيز والمحيط الهادئ حول شبه جزيرة باها كاليفورنيا الجنوبية في المكسيك كل عام، مما يخلق واحدة من أعظم تجارب الغوص على وجه الأرض.

ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن حياة هذه الأسماك البهلوانية.

فهي مثل عقارب الساعة، عندما تبدأ درجات حرارة الماء في التغير، تبدأ هذه المخلوقات المراوغة في التجمع في عشرات الآلاف حول شواطئ باها كاليفورنيا المكسيكية، ما يوفر للغواصين والسباحين بعضًا من أروع العروض البهلوانية البحرية وتجارب الطبيعة تحت الماء.

تزور أسماك شفنين الطائر جنوب باها في موسمين متميزين، أواخر الربيع / الصيف (أواخر أبريل-يوليو) وأواخر الخريف / الشتاء (نوفمبر-يناير).

يمكن رؤيتها في العديد من المناطق حول شبه الجزيرة في أوقات مختلفة خلال هذه الفترات، بما في ذلك كابو سان لوكاس، ولوس كابوس، ولا باز، ولوريتو ، ولا فينتانا، وكابو بولمو، وأماكن عدة أخرى.

شفنين الطائر أو شفنين الشيطاني، جنس أسماك بحرية من الشفنينيات، توجد في جميع أنحاء العالم في البحار الاستوائية الدافئة والمعتدلة. وبعض المراجع تعتبرها فُصيلة من فصيلة الشفنينيات النسرية.

عرض بهلواني لسمك شفنين الطائر في باها كاليفورنيا المكسيكية.. فيديوhttps://t.co/XIDmallfs6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/81sBlRdlQO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 11, 2022