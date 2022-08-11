إطلاق "تلفزيون يونهاب الاقتصادي" في 15 أغسطس

المصدر: يونهاب

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يُطلق "تلفزيون يونهاب الاقتصادي" المتخصص في الاقتصاد يوم 15 أغسطس.

وقالت "يونهاب إنفوماكس" المتخصصة في المعلومات المالية، التابعة لوكالة يونهاب للأنباء، إنها ستطلق "تلفزيون يونهاب الاقتصادي" في يوم 15 أغسطس.

ويخطط "تلفزيون يونهاب الاقتصادي" لإنتاج محتويات الفيديو باستخدام الأخبار والبيانات لـ "يونهاب إنفوماكس"، وبثها على قناة تلفزيونية ويوتيوب بهدف تحسين المعرفة المالية للناس.

كما يخطط لإنتاج المحتويات المتخصصة في التقنيات الجديدة والتمويل، مثل سلسلة الكتل والرمز غير القابل للاستبدال (NFT) والواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة وميتافيرس، والدخول في صناعة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT).

وسيتم بث البرامج الحية، يظهر فيها مراسلون في نيويورك ومراسلو "يونهاب إنفوماكس" وخبراء ماليون، في الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء.

وقال رئيس "يونهاب إنفوماكس"، تشوي كي-أوك إن الشركة تخطط لتوفير المزيد من المعلومات المالية المفيدة، مضيفا أنها ستنتج المحتويات المتخصصة في التقنيات الجديدة مع التركيز على الصناعة الرابعة.