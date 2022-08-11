الصين تطلق 16 قمراً إصطناعياً للاستشعار عن بعد

المصدر: د ب ا

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أطلقت الصين أمس الأربعاء 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأربعاء، أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية، على متن الصاروخ الحامل من طراز لونج مارش - 6 في الساعة50ر12 مساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.

وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الاصطناعية في مجالات مثل الاستشعار عن بعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش، بحسب شينخوا.