«سبيس إكس» تطلق 52 قمراً لـ«ستار لينك»

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت شركة «سبيس إكس» إطلاق صاروخ النقل فالكون - 9 إلى الفضاء وعلى متنه 52 قمراً صناعياً لشبكة ستارلينك الفضائية، المتاحة حالياً للمستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

وتشير الشركة في «تويتر»، إلى أن فالكون- 9 أطلق يوم الثلاثاء في الساعة 22:14 بالتوقيت المحلي، من مركز كيندي للفضاء بولاية فلوريدا، وهو يحمل 52 قمراً صناعياً جديداً لشبكة ستارلينك، حسب «روسيا اليوم».

وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ مايو 2019 أطلقت شركة سبيس إكس أكثر من 2600 قمر صناعي (من مجموع 11000) للعمل ضمن شبكة ستارلينك الفضائية التي تستخدم حالياً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

وتؤكد الشركة أن شبكة ستارلينك ستكون قادرة على توصيل الإنترنت إلى أي نقطة في العالم بسرعة تبلغ 1 غيغابايت في الثانية.