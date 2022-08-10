السعودية.. وفاة 3 أشخاص بعد سقوط مركبتهم من منحدر في الهدا

المصدر: البيان

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم "الأربعاء" أنها باشرت سقوط مركبة من منحدر في الهدا بمحافظة الطائف.

وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر": باشر مدني الطائف بلاغًا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها (3) أشخاص تم إخراجهم وهم في حالة وفاة - نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان".

وكان قد تلقى الدفاع المدني بلاغاً يفيد بسقوط مركبة من نوع مازدا وكان بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بالهدا، وبعد وصول فرق الدفاع المدني للموقع اتضح أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية، وبعد البحث المستمر تمّ العثور على شخص متوفى في حينه، قبل أن يعلن اليوم عن العثور على الاثنيْن الآخريْن متوفييْن.