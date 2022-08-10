فريد الديب يكشف حقيقة انسحابه من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

المصدر: البيان

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أصدر مكتب المحامي، فريد الديب بيانا صحافيا بشأن قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، أكد خلاله استمراره في الدفاع عن الطالب، محمد عادل، قاتل زميلته نحراً أمام جامعة المنصورة.

وقال البيان إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن انسحاب المحامي فريد الديب من الدفاع عن محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف.

وأوضح البيان أن الديب مستمر في الدفاع، وسوف يتم إيداع أسباب الطعن خلال هذا الأسبوع في آخر يوم لمواعيد الطعن، حتى لا تعرف أسباب الطعن أو يتم الاقتباس منه.

وكان الديب قد أكد في وقت سابق أنه سيقوم بالاطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر ضد محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة، ومن ثم سيتخذ قراره بعد الاطلاع على أوراق القضية، ويحدد إن كان سيقوم بتولي الدفاع وإعداد مذكرة الطعن بالنقص أم لا.

ورداً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، قال الديب في تصريحات صحافية، إن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وإنه مستمر في متابعة القضية: "ما نشر كذب أنا شغال في مذكرة النقض على الحكم، وقربت من الانتهاء منها، ولم أنسحب من الدفاع عن محمد عادل".

يُذكر أن محكمة جنايات المنصورة أيدت حكم الإعدام شنقا بحق المتهم محمد عادل، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي البلاد، في أسرع حكم شهده القضاء المصري.