مصر تدرس تطبيق التوقيت الصيفي العام المقبل

المصدر: البيان

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أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أن الحكومة تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من العام المقبل.

جاء هذا في مداخلة الثلاثاء، لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد".

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية إن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرا إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.

أضاف سعد أنه سوف يتم استكمال الدراسات التي تهدف للوقوف على جدوى تطبيق التوقيت الصيفي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، مشيرا إلى أن ذلك سيكون سببا في عدم تطبيقه خلال العام الحالي.

