أدمغتنا مبرمجة لمواصلة الرغبة بتحقيق السعادة

المصدر: دبي - البيان

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استخدم الباحثون نماذج الكمبيوتر لمحاولة شرح سبب رغبتنا المستمرة في المزيد والمزيد من «السعادة» المادية، وفق ما نقلت «ديلي ميل».

وقاد الدراسة باحثون في علم النفس بجامعة برينستون في نيوجيرسي، قالوا إن السعادة هي واحدة من أكثر المشاعر الإنسانية رواجاً، ومع ذلك فإن تحقيقها على المدى الطويل يظل هدفاً بعيد المنال.

ووفقاً لهم، فإن هناك ظاهرتان نفسيتان تعنيان أن أدمغتنا تسعى بلا هوادة إلى سلع مادية. أولاً، «المقارنات النسبية»، حيث نهتم بالفرق بين ما لدينا والمستوى الذي نتمناه. ثانياً، يعتمد ما يتطلبه الشعور بالسعادة على توقعاتنا السابقة.