«كوكتيل الفيتامينات» لإنقاذ حوت تائه

المصدر: دبي - البيان

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لا تزال السلطات الفرنسية تسابق الزمن لإنقاذ حوت بيلوغا التائه منذ أيام في نهر السين، فيما يحذر مسؤولون من أن وضعه الصحي بات «مقلقاً»، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وشوهد البيلوغا للمرة الأولى، وسط الأسبوع الماضي، في نهر السين، وكان الحيوان بعد ظهر الجمعة بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر في نورماندي، حيث يصبّ النهر.

وقال موقع «سكاي نيوز» البريطاني إن عمال الإنقاذ يخططون لكيفية استخراج الحوت التائه من نهر السين في أفضل الظروف ودون تعريض حياته للخطر.

وذكرت جمعية «سي شيبرد فرانس» لحماية البيئة البحرية، الاثنين، أن «محاولات إطعامه مستمرة بالتوازي مع محاولات إيجاد حل مناسب لإخراجه». وفي نهاية الأسبوع المنصرم، تم منح البيلوغا «كوكتيل فيتامينات» في محاولة للحفاظ على صحته وتنظيم العمليات الحيوية في جسمه.