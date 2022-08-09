وفاة الإعلامي المصري نادر دياب

المصدر: البيان

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توفي اليوم الإعلامي المصري الشهير نادر دياب أحد أشهر مذيعي التليفزيون المصري.

وأعلنت ندى نادر ابنة الراحل، وفاة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «توفي إلى رحمة الله تعالي، والدي الإعلامي نادر دياب»، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشيعت الجنازة ظهر اليوم من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع، ووري الجثمان الثرى بمقابر العائلة في البساتين.

وقدم نادر دياب برنامج "أنباء وصحف"، ويُعد أحد أبرز البرامج التي قدمها الإعلامي نادر دياب مع الإعلامية ميرفت رجب، وانتقل دياب بعدها إلى وزارة الحكم المحلي، بجانب تقديمه لـ برنامج "مساحة للرأي"، على شاشة التليفزيون، ناقش خلاله قضايا مهمة.