معدل الشيخوخة يرتفع بوتيرة قياسية في اليابان

المصدر: د ب ا

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يرتفع معدل الشيخوخة بوتيرة قياسية، فيما ينكمش تعداد سكان اليابان؛ ففي بداية العام، بلغ عدد سكان اليابان 9ر125 مليون نسمة، بانخفاض بواقع 726 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يعد أكبر انخفاض منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.

وقالت وزارة الداخلية وفقا للإحصاءات التي صدرت في طوكيو اليوم الثلاثاء: "إن عدد اليابانيين انخفض بواقع 619 ألف شخص إلى 2ر123 مليون نسمة، في حين تراجع عدد الأجانب بواقع 107 آلاف شخص نتيجة جائحة كورونا.

ويشار إلى أن تعداد سكان أكبر ثالث اقتصاد في العالم ينكمش منذ 13 عاما.

وسجلت اليابان 4ر1 مليون حالة وفاة العام الماضي، في حين بلغ عدد المواليد 810 آلاف طفل، أقل من أي وقت مضى".

وفي ظل انخفاض معدل المواليد وانعدام الهجرة تقريبا، تواجه اليابان شيخوخة متسارعة لسكانها مقارنة بأي دولة صناعية أخرى.

