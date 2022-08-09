السعودية .. العثور على مفقودي حادث الهدا متوفَيّْن

المصدر: البيان

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عثرت السلطات السعودية اليوم على المفقوديْن الآخرين في حادث سقوط مركبة من مطل جبلي بالهدا متوفين.

يُذكر أنه في وقتٍ سابقٍ عُثر على أحد الأشخاص متوفى بعد سقوط مركبة في داخلها 3 أشخاص من مطل جبلي في الهدا، حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً متواصلة للوصول إلى المركبة رغم وعورة المكان.

وكان الدفاع المدني أمس، تلقى بلاغاً يفيد بسقوط مركبة من نوع مازدا وكان بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بالهدا، وبعد وصول فرق الدفاع المدني للموقع اتضح أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية، وبعد البحث المستمر تمّ العثور على شخصٍ متوفى في حينه، قبل أن يعلن اليوم عن العثور على الاثنيْن الآخريْن متوفييْن.