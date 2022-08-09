اختراق علمي.. علاج جديد لمرضى مهددين بالعمى

المصدر: البيان

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في اختراق علمي جديد، وافقت هيئة الصحة العامة في بريطانيا على استخدام دواء جديد يسمى "فاريسيماب"، لعلاج مشكلة الضمور البقعي في العين والمرتبط بالعمر.

والدواء عبارة عن حقنة واحدة مرة كل أربعة أشهر، بدلا من مرة أربعة أسابيع، وهو بنفس فعالية العلاجات الحالية.

والضمور البقعي المرتبط بالعمر، مشكلة صحية تصيب العين وتؤدي إلى فقدان البصر للأبد بين الكبار في السن، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ويبدأ هذا الاعتلال مع انهيار البقعة، الجزء المركزي في الشبكية، ويزداد بمرور الوقت.

والعلاج الحالي لهذه المشكلة هو الحقن المنتظم، الذي يتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع، وتعمل هذه الحقن على وقف النمو غير الطبيعي للأوعية الدموية الذي يمكن أن يدمر الشبكية.

ويتلاشى تأثير العلاج الحالي بسرعة، مما يجعل الأوعية الدموية تتسرب من جديد، وتعود المشكلة مجددا، وهو ما يعني أن المرضى يحتاجون إلى هذه الحقن على مدار سنوات.

ويقول برافين باتيل ، استشاري طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن وكبير موظفي اللجنة التي ساهمت في إقرار الدواء إنه يعمل بشكل جديد ضد هذه المشكلة في المراحل المبكرة، عندما يكون اعتلال الأوعية الدموية محدودا، وفق سكاي نيوز عربية.

ويمكن لهذا الدواء أن يحسن البصر، إذا لم تتلاش الخلايا التي تكشف الضوء في البقعة.