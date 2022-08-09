بالفيديو.. ممرضة "العناية المركزة" ترتكب حادثاً مرورياً أودى بحياة 6 أشخاص

المصدر: البيان

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وجهت سلطات بمدينة لوس أنجيلوس الأمريكية تهمة "القتل" لممرضة في وحدة العناية المركزة، تسببت بحادث مروري بعد حادث مروري "مرعب" راح ضحيته 6 أشخاص.

ووثقت كاميرات المراقبة في مدينة لوس أنجيلوس، الحادث الذي تسببت فيه الممرضة نيكول لورين لينتون التي كانت تقود السيارة.

ووجه ممثلو الادعاء، أمس الاثنين، إلى نيكول لورين لينتون البالغة 37 عاما، تهم بقتل 6 أشخاص وخمس تهم بالقتل العمد.

وتجاوزت لينتون بسيارتها من نوع مرسيدس بنز الإشارة الحمراء، بسرعة عالية عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وتُظهر لقطات للحادث المميت، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اصطدام السيارة بسرعة "مرعبة" بعدة سيارات قبل أن تشتعل فيها النيران.

وكان من بين ضحايا الحادث الستة، امرأة حامل تدعى آشيري رايان، وابنها ألونزو البالغ من العمر 11 شهرا، ووالد الطفل رينولد ليستر.

وقال أفراد الأسرة لـمحطة فوكس إن الأسرة كانت في طريقها إلى فحص الحمل عندما وقع الحادث.

ووصف المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج غاسكون في بيان صدر أمس الاثنين، الحادث بـ "مأساوي".

ولم يكشف حتى الآن إذا ما كانت الممرضة "الطائشة" قد كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أثناء قيامها بالحادث القاتل.