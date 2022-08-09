في رمشة عين.. إسبانية تتحوّل من متسوّلة إلى مليونيرة

المصدر: البيان

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يمكن أن يقلب الحظ حياة الناس رأسا على عقب في بضع دقائق فقط، هذا ما حدث يوم 2 أغسطس في أليكانتي، حيث فازت امرأة بجائزة بونولوتو بأكثر من مليون يورو في الجائزة الكبرى.

الشيء الغريب في هذه القصة هو كيف تغيرت حياة الفائز بعد السحب. على الرغم من حقيقة أن جميع الفائزين ليسوا متماثلين في هذه الظروف، إلا أن حالة المرأة الفائزة مميزة حقا.

كانت المرأة من سكان حي لا فلوريدا في أليكانتي، قد أُجبرت على طلب المال في شوارع البلدية. وهكذا، بعد مشاركتها يوم الاثنين قبل الماضي بتذكرة Bonoloto، تمكنت من الفوز بالجائزة الأولى بفضل الأرقام الست التي تمثل 1،200،000 يورو، بحسب موقع "إسيانيا بالعربي".

ودخلت الفائزة مكتب الإدارة رقم 70 في شارع أوريويلا وهي تصرخ “لقد تغيرت حياتي” دون أن تتمكن من احتواء مشاعرها. بالإضافة إلى ذلك، أكدت تصريحات المسؤولين عن الإدارة أن “المرأة عليها ديون وتواجه مشاكل اقتصادية”.

وهكذا أصبحت قصة هذه المرأة التي تتوسل الصدقات أمام هذه الإدارة موضوع حديث للجيران. على الرغم من عدم الإشارة إلى الفائز، كالعادة، قامت BonoLoto بنفسها بتسليط الضوء على الجائزة على حسابها على تويتر بسبب المبلغ الذي يفوق المليون يورو.