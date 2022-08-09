إعادة فتح جسر أيقوني بألمانيا

المصدر: كمبتن (ألمانيا) - د ب أ

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قالت وزارة المالية في بافاريا إنه عقب شهور من الإغلاق بسبب أعمال التجديد، أعيد الآن فتح جسر المشاة مارينبروك المعلم الأيقوني الذي يقدم مناظر خلابة لقلعة نويشفانشتاين، التي يعدها الناس أكثر صورة تعبر عن «ألمانيا القديمة الطيبة».

و كان جسر مارينبروك الواقع فوق وادي بولاتشلوخت في شفانجاو شهيراً للغاية بين السياح الذين يأملون التقاط صورة للقلعة الخيالية قبل غلقه في 2021 جراء مشاكل هيكلية.

وأضافت الوزارة إن أعمال التجديد الشاسعة لم تبدأ حتى منتصف مايو العام الجاري، ولكن كانت أقل من الميزانية حيث بلغت التكلفة الإجمالية 500 ألف يورو (510 آلاف دولار) أي أقل بواقع 100 ألف يورو من المقدر في البداية.

شيد ماكسيميلان الثاني، ملك بافاريا، جسر مارينبروكه في خمسينيات القرن التاسع عشر كجسر مشاة خشبي لزوجته ماري. وفيما بعد قام ابنه الملك لودفيج الثاني بتغييره إلى بناء حديدي. وفي 1978 تمت إعادة بناء الجسر.