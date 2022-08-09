متحف بريطاني يعيد آثاراً منهوبة إلى نيجيريا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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أعلن متحف هورنيمان في لندن، أنه سيعيد 72 قطعة أثرية نهبها جنود بريطانيون من نيجيريا، خلال توغل عسكري في البلاد عام 1897. وقال المتحف في بيان: «إن 72 قطعة أخذت بالقوة من مدينة بنين خلال التوغل العسكري البريطاني في فبراير 1897 ستعاد إلى الحكومة النيجيرية».

وأضاف: «تضم المجموعة 12 لوحة نحاسية، تُعرف باسم برونز بنين، وأدوات كانت تستخدم للاحتفالات من العاج والنحاس وأدوات كانت تستخدم في الحياة اليومية مثل مراوح وسلال، فضلاً عن مفتاح لقصر الملك». ونهبت آلاف القطع مما يعرف ببرونز بنين النيجيرية، وهي لوحات ومنحوتات تعود إلى ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، من قصر مملكة بنين وانتهى بها الأمر في متاحف أمريكية وأوروبية.