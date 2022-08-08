السعودية تمدد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة آلياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتنفيذ إجراءات تمديد "هوية زائر" للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، لمدة (6) أشهر حتى تاريخ 13/ 5/ 1444 هـ، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضحت الجوازات أنه يتطلب للتمديد سداد الرسوم المستحقة لـ"هوية زائر" حتى نهاية يوم الثلاثاء 25/ 1/ 1444 هـ الموافق 23/ 8/ 2022، مشيرةً إلى أنه سيتم آليًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ الجوازات.

وبيَّنَت أنه سيتم تنفيذ طباعة هوية زائر من خلال حساب المستضيف في منصة "أبشر" وتوصيلها عبر البريد السعودي (سُبل).