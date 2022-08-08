السعودية تسند تدريس طلاب الرابع الابتدائي إلى المعلمات

المصدر: البيان

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أسندت وزارة التعليم تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والأجنبية بمحافظة جدة إلى المعلمات، وذلك بدءا من العام الدراسي المقبل 1444هـ.

جاء ذلك في تعميم بعثته الوزارة خصيصا إلى إدارة تعليم جدة، حيث أوضحت فيه أن هذا السماح يأتي عطفا على ما حققه تطبيق إسناد تدريس الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي في مدارس البنات الأهلية والأجنبية إلى المعلمات من نجاح، ولرغبة الوزارة كذلك في الاستمرار في إيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلم ودعما للاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي.

وذكرت صحيفة «عكاظ» أن هذا القرار خاص بمحافظة جدة والمدارس الأهلية فيها فقط مما يسير إلى أنه في طور التجربة وقد يتم تعميمه على كافة مناطق المملكة في وقت لاحق.