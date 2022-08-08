وفاة وإصابة 29 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان

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توفي 8 أشخاص وأصيب 21 آخرون، الأحد، في حادث مروع لاصطدام سيارة نقل كانت تقل عمالا، مع سيارة نقل أخرى، في محافظة المنيا، بوسط مصر.

وفيما تشير الإحصاءات الرسمية لتراجع عدد الحوادث والإصابات الناجمة عنها في مصر خلال الأشهر الأخيرة، يرى خبراء أنه رغم هذا التراجع، فقد زاد معدل "الحوادث الجسيمة"، أي التي ينجم عنها عدد كبير من الوفيات، نتيجة الأخطاء البشرية، خاصة التهور في السرعة.

وعلى الفور، بدأت التحقيقات في النيابة العامة حول سبب وقوع الحادث على طريق سمالوط السريع، بعد نقل المصابين للعلاج والجثث للمشرحة.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تصادم سيارة أجرة "ميكروباص"، مع سيارة نصف نقل محملة بالمواشي، على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة سوهاج جنوبي المنيا، نتيجة السرعة الزائدة من قائد السيارة الأولى، نتج عنه وفاة 17 شخصا وعدد من المصابين.