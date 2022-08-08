مصر..تحقيق في نتائج الثانوية العامة لأبناء عائلات معروفة في الصعيد

المصدر: البيان

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أنها رصدت منشورات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، وتم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

وقالت "يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية".