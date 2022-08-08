مهن لا يقبل عليها البشر رغم رواتبها العالية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هناك بعض المهن، التي يعمل بها عدد قليل جدا من الأشخاص أو يرغبون في العمل، على الرغم من أنهم يتلقون أجورا جيدة جدا، وبحسب موقع "إسبانيا بالعربي" تتمثل هذه المهن الممقوتة في:

مقوّم الجثث

بلا شك عمل بلمسات قاتمة وغير سارة. تقويم الجثث ليست مهمة سهلة أو للأشخاص الذين يعانون من ضعف في المعدة.

يقدم مقوم الجثث عملية معقدة للغاية وقليل من المتعة. بينما يخبرنا أصدقاؤنا وعائلتنا دائما أنه يجب علينا الاستمتاع بعملنا والقيام بشيء نحن متحمسون له، حسنا، لا يبدو تحضير الجثث عملا يروق للكثيرين. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين يكرسون أنفسهم لهذا العمل أن يكسبوا في إسبانيا 35000 يورو سنويا.

جامع القمامة

جمع القمامة هو إحدى تلك المهن التي لا يرغب الكثيرون في عملها. إنها وظيفة معقدة نتسخ فيها كثيرا والظروف بعيدة كل البعد عن الأفضل. إن الاضطرار إلى التعامل مع نفايات الآخرين ليس أمرا مضحكا للغاية بالنسبة لمعظم الناس، على الرغم من أنه يقال أحيانا إنه يمكنك العثور على أشياء نادرة جدا في القمامة.

في إسبانيا، يتراوح راتب الشجعان القائمين على هذا العمل بين 24000 و32000 يورو.

مزوّج الدجاج

هنا واحدة من تلك الوظائف حيث تكون الملاحظة دقيقة. من خلال التدريب الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، يجب أن يكون مزاوج الدجاج قادرا على التمييز بين الدجاج في بضع ثوانٍ.

على الرغم من أن هذه الوظيفة لا علاقة لها بالوظائف المرموقة، إلا أنها مدرجة في قائمة الوظائف التي تستغرق وقتا طويلا للتعلم، ولا تتمتع إلا قليلا أثناء أدائها.

في إسبانيا، يحصلون على رواتب منخفضة للغاية، ولكن في بلدان مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وأستراليا، يمكن للمهنيين في هذا القطاع أن يكسبوا 4000 يورو شهريا.

مراقب الحشرات

في هذا العمل، الشجاعة هي أهم شيء. عليك أن تكون على استعداد للتعامل مع الحشرات بجميع أنواعها، تعد مكافحة الحيوانات من أكثر المهام تعقيدا اعتمادا على المكان الذي يتم تنفيذه فيه.

في إسبانيا، قد لا يمثل ذلك خطرا كبيرا، ولكن في دول مثل أستراليا وجنوب الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، فإن مواجهة أكثر أنواع الحيوانات فتكا في العالم تمثل تحديا حقيقيا. الذباب أو النمل الأبيض أو القوارض هي مجرد حشرات بسيطة لهؤلاء المغامرين الذين يتعين عليهم أيضا التعامل مع أكثر الثعابين والعناكب السامة الموجودة.

كاتب تقني

خاصة إذا كنت شخصا نشطا، فإن مبلغ 50،000 يورو الذي يكسبه كاتب تقني سنويا يطغى عليه مقدار الوقت الكبير والقليل من الإبداع الذي يستغرقه عملهم.

تعتبر الكتيبات المحملة بمحتوى كثيف وصعب التعلم مهمة هؤلاء المحترفين الذين يقضون شهورا في إعداد المواد التي تدفع الشركات مقابلها مبالغ باهظة.

ذباح الحيوانات

الأيدي المليئة بالدماء والرائحة الكريهة وذبح الحيوانات كل يوم، هي طبيعة عمل أولئك الذين كرسوا أنفسهم لذبح الحيوانات لضمان الغذاء للبشر.

في المسالخ المحلية، ربما لا يكون الطلب كبيرا، لكن في المذابح الكبيرة، يعد 10000 رأس من الماشية في اليوم مزحة. ومع ذلك، وبسبب انخفاض الطلب على هذه الوظيفة، فإن الرواتب عادة ما تكون أفضل من العديد من المهن الأخرى.