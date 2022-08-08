عالم فرنسي يستعمل صورة قطعة "نقانق" على أنها للنجم "بروكسيما سنتور"

المصدر: البيان

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اعتذر العالم الفرنسي إيتيان كلاين، عبر حسابه الخاص في "تويتر"، لنشره صورة لشريحة نقانق، وقال إنها صورة للنجم "بروكسيما سنتور" وهو نجم صغير والأقرب للشمس.

ونقلت "مونت كارلو عن كلاين قوله إن الهدف من نشر هذه الصورة الخاطئة للتشجيع على أخذ الحذر والانتباه من الصور التي تنتشر كثيرا بصفة خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العالم الفرنسي قد ادعى في منشور سابق أن صورة "نجم" أحمر على خلفية سوداء تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب، كما أعجب بمستوى التفاصيل في الصورة، ولكن بعد مرور بعض الوقت، شرح ان ما تم التقاطه بالفعل في الصورة هي قطعة نقانق تشبه كثيرا للنجم بروكسيما سنتور.

وتم تداول الصورة بشكل مكثف في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا بين مؤكدين لحقيقة الصورة ومكذبين لها.

وعلى الرغم من تمكن بعض مستخدمي" تويتر" من إدراك أن الصورة التي نشرها العالم البارز، كانت في الواقع شريحة من النقانق الإسبانية، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين.